Події

07:25 15.02.2023

У Херсоні запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах

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У Херсоні запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах

На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, повідомили у міській раді у вівторок.

"На території Херсонської ДТГ запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до здійснення заходів правового режиму, а саме: на дорогах загального користування, об'єктах загального призначення, об'єктах інфраструктури, блокпостах, укріпленнях, у місцях розташування , зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони)", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що наказ було підписано начальником Херсонської міської військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #херсон #фото #заборона

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