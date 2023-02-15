У Херсоні запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах

На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, повідомили у міській раді у вівторок.

"На території Херсонської ДТГ запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до здійснення заходів правового режиму, а саме: на дорогах загального користування, об'єктах загального призначення, об'єктах інфраструктури, блокпостах, укріпленнях, у місцях розташування , зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони)", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що наказ було підписано начальником Херсонської міської військової адміністрації.