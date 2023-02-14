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21:32 14.02.2023

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

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Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

Вищий антикорупційний суд України очолила суддя Віра Михайленко.

Як повідомляє Центр протидії корупції, відповідне рішення було ухвалено на загальних зборах суддів у вівторок.

"Попередні кілька спроб були невдалими і ось ВАКС нарешті отримав повноцінну голову суду", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що з 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Після цього й досі повноваження голови виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.

"Додамо, що 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку", - зазначили в ЦПК.

 

 

 

Теги: #суд #голова #вакс

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