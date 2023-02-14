Події

19:09 14.02.2023

Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

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Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) прийняв від "Газпрому" заявку на транзит 15 лютого обсягом 41,3 млн куб. м, що на 34% вище за номінацію на 14 лютого (30,8 млн куб. м).

Потужності традиційно прийнято лише за однією з двох точок входу до ГТС країни – газовимірювальною станцією "Суджа".

Такий обсяг майже відповідає рівню прокачування близько 42 млн куб. м через Україну протягом липня-грудня 2022 року. З січня 2023-го транзит було знижено, протягом третьої декади минулого місяця він тримався на рівні близько 24 млн куб. м.

Теги: #рф #газ #транзит

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