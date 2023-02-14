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19:06 14.02.2023

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

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Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Українські енергетики навчилися виконувати відновлювальні роботи енергооб'єктів та інфраструктури після ворожих обстрілів у рази швидше, ніж у мирний час, і це, зокрема, допомагає покращувати ситуацію в енергосистемі, сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Відновлення йде рекордними темпами, на які ніхто навіть не очікував до початку вторгнення. Ми виконуємо всі відновлювальні роботи в кілька разів швидше, ніж раніше, ніж нормативні терміни. Тобто просто потрібен час, щоб усі вузькі місця в мережі усунути. Це обов'язково відбудеться, ми не припиняємо роботу жодної хвилини", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

При цьому Кудрицький зазначив, що обмеження, які можуть бути в деяких районах, наприклад, в Одесі чи Києві, не мають катастрофічного характеру.

"Сподіваюся, нам вдасться найближчим часом позбутися і цих обмежень", - зазначив голова "Укренерго".

Водночас він наголосив, що, крім можливих ворожих обстрілів, посилити ситуацію в енергосистемі може різке похолодання у разі його настання, яке потенційно спричинить дуже серйозне збільшення споживання, а також неекономне використання електроенергії.

"Якщо ми перестанемо економити, це теж стане таким фактором, який може ускладнити збалансування енергосистеми. Економія енергоресурсів важлива. Закликаю всіх громадян не нехтувати порадами енергетиків дбайливо користуватися електроенергією, щоб ми й надалі обходилися без дефіцитів", - звернувся до споживачів голова системного оператора.

Як повідомлялося, "Укренерго" третій день поспіль має можливість не встановлювати ліміти споживання електроенергії через відсутність дефіциту ресурсу. В окремих районах відключення провокують мережеві обмеження.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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