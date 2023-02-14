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18:20 14.02.2023

Міллі: Мораль і лідерство росіян у незадовільному стані, вони зазнають величезних втрат

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Міллі: Мораль і лідерство росіян у незадовільному стані, вони зазнають величезних втрат

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі констатує, що мораль і лідерство росіян у незадовільному стані, вони зазнають величезних втрат, ведучи війну на вимотування.

Відповідаючи на запитання журналістів у вівторок у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО про те, чи росіяни мають можливість атакувати на Донбасі, Міллі сказав: "Вони атакую прямо зараз. Прогрес дуже повільний, це війна на вимотування. Багато втрат. Лідерство і мораль не чудові. Проте вони мають кількість (людей). Як вам відомо, президент Путін призвав декілька сотень тисяч (людей) і ці люди прибули на поле бою. У них є кількість, успішні вони чи ні в бою, залишається побачити. Але битви продовжуються, це повільна війна на вимотування".

При цьому американський генерал констатував, що союзники та партнери продовжують підтримувати українців, а що "українці можуть чи ні зробити, ми побачимо найближчими тижнями та місяцями".

Відповідаючи на запитання щодо безпеки шляхів постачання в Україну озброєння та військового обладнання, Міллі зазначив, що шляхи постачання "завжди є предметом для атак росіян".

"Ключовий момент, щоб постачання відбувалися - це підтримувати безпеку операцій, проводити їх у різний час, не повторюватися, вибирати інші шляхи, постачати малими порціями, а не масивними конвоями. Безпека на польському кордоні чи іншому кордоні - це план з безпеки української армії, вони це роблять і практикують усі техніки, які я щойно описав. Це (передача озброєння в Україну) не без ризику, але цей ризик є помірним", - вважає американський генерал.

Теги: #війна #міллі

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