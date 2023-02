Резніков за підсумками засідання "Рамштайну": Україна має перемогти зло на полі бою

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що під час засідання очолюваної США Контактної групи щодо України її учасники говорили про те, що Україна має перемогти та не допустити "перемоги зла" - саме це є єдиним ризиком для всесвітньої безпекової системи.

Після засідання, яке відбулося у вівторок у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, розповідаючи журналістам про результати, Резніков цитував міністра оборони США Ллойда Остіна та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. "Наприклад, цитата Ллойда Остіна: "Україна має перемогти". Причому англійською мовою це звучало must - не can, а must. Ви розумієте силу цього слова. А далі був дуже важливий меседж, який я почув від Єнса Столтенберга, і його поділяють усі промовці: "Коли хтось каже, що є якісь ризики щодо надання чергового траншу чи допомоги для України, то ризик залишається лише один – це саме те, що зло може перемогти. І ризик є для всіх, якщо зло переможе, тому що для решти тоталітарних режимів це буде гарний приклад. Тому заради майбутнього світу та всесвітньої безпекової конструкції ми маємо допомогти Україні перемогти у цій війні".

Далі український міністр зазначив, що провідною думкою, яка звучала під час засідання, була "єдність усіх навколо України заради перемоги України" та цитата Єнса Столтенберга "швидкість рятує життя". "Вона також звучала у різних варіантах у інших партнерів", - сказав Резніков.

Він також повідомив, що була представлена окрема доповідь щодо результатів перевірок використання поставленого озброєння Україні країнами-партнерами. "Ми завжди хочемо прозорості й відкритості наших відносин, щоб у громадськості не було сумнівів у тому, що зброя йде на поле бою проти ворога. І сьогодні була доповідь, зокрема щодо перевірок стосовно тих сучасних натовських систем, які ми застосовуємо, і всі були задоволені", - окреслив зміст документа міністр.

Крім того, за його словами, представників країн-партнерів також було запрошено в Україну, щоб вони мали змогу, в разі потреби, "приїхати та перевірити, аж до батальйону та підрозділу, де перебуває зброя з їхньої країни". "Моніторинг завжди, щодня, щоночі. Єдине обмеження - чи вони готові приїхати на поле бою. Якщо ні, то ми готові надати будь-які документи", - додав Резніков.

За його словами, загалом у засіданні взяли участь 54 делегації. "Антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув меседжі від усіх представників - повна підтримка України до перемоги, і перемоги, як всі вважають, на полі бою, а також швидкість, своєчасність і стабільність - ці тези звучали саме так", - уточнив міністр оборони України.