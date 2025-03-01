Міноборони України кодифікувало понад 100 нових зразків ОВТ у лютому

Протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. З них понад 90 відсотків – вітчизняного виробництва.

«Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків ОВТ і лише близько третини з них були українського виробництва», - повідомила пресслужба оборонного відомства.

Серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Від початку року вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

«Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то і сотні тисяч доларів… Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога.. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів», – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.