Події

21:09 09.03.2025

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

1 хв читати
Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, яка є виробником системи IRIS-T.

"Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", - написав він у фейсбуці в неділю ввечері.

Умєров підкреслив, що система IRIS-T є важливою частиною протиповітряного щита України.

За його словами, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", - написав він, додавши, що продовжується розвиток українського ОПК та інтеграція його в європейську екосистему.

IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення (ГСН), що охолоджується. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid02SNhAAC6GSPuLaGbSopCLoDKYvGryvbSMkZUBRzu5ghAo6DPqxdLX55xXg2K3csCel?rdid=H1Ypa13atDEYqMdw#

Теги: #меморандум #міноборони #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

11:53 09.03.2025
Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

22:19 08.03.2025
Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

20:36 07.03.2025
В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

17:08 06.03.2025
Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

12:15 06.03.2025
Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

12:06 06.03.2025
Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

21:14 05.03.2025
Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

17:47 05.03.2025
Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

15:51 05.03.2025
Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

ОСТАННЄ

ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини, застеріг Прокудін

Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА