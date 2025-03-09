Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, яка є виробником системи IRIS-T.

"Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", - написав він у фейсбуці в неділю ввечері.

Умєров підкреслив, що система IRIS-T є важливою частиною протиповітряного щита України.

За його словами, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", - написав він, додавши, що продовжується розвиток українського ОПК та інтеграція його в європейську екосистему.

IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення (ГСН), що охолоджується. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid02SNhAAC6GSPuLaGbSopCLoDKYvGryvbSMkZUBRzu5ghAo6DPqxdLX55xXg2K3csCel?rdid=H1Ypa13atDEYqMdw#