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12:06 06.03.2025

Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

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Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

Польща розпочинає доставку 46-го пакету допомоги Україні на суму понад 200 млн євро, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“На даний момент, коли ми зустрічаємося з міністром Умєровим у Варшаві, заступник Павел Залевський та його колега перебувають у Києві і надають детальну інформацію про 46 донацію, що вже розпочинає свою доставку. Ми вже розпочинаємо доставку в Україну 46 допомоги на загальну суму близько 200 мільйонів євро”, - сказав він на брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Варшаві в четвер.

Окремо Косіняк-Камиш наголосив, що 28000 українських солдатів вже майже пройшли підготовку на території Республіки Польща. Він запевнив, що Польща буде підтримувати Україну і надалі, і продовжить матеріально-технічне забезпечення та навчання бійців.

Як зазначив міністр, частина наших сьогоднішніх переговорів була присвячена співпраці в галузі озброєнь, спільним інвестиціям в Польщі та Україні. Він повідомив, що їде до Києва з економічною місією польської збройової промисловості.

“Я хотів би подякувати вам за таку дуже чітку презентацію вашої пропозиції, і ми домовилися про скоріші відповіді”, - додав Косіняк-Камиш, наголосивши, що українська промисловість і польська промисловість “повинні діяти разом та робити спільні інвестиції”.

“Це не тільки на час війни, але це також час для розбудови вашого потенціалу стримування після війни, який потрібен, який нікуди не зникне”, - зазначив міністр оборони.

Крім того, Косіняк-Камиш наголосив, що вони незабаром побачаться з міністром у Парижі.

Теги: #польща #міноборони

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