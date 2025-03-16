Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) брали участь у ліквідації наслідків нічної атаки російських БПЛА по Чернігову.

“У Чернігові всю ніч тривала ліквідація наслідків нічної атаки дронів. На місці події працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Чернігівській області спільно з іншими рятувальними службами міста”, - повідомив УЧХ у Facebook у неділю.

Волонтери чергували для надання першої домедичної або психологічної допомоги постраждалим.

За інформацією ДСНС України, безпілотник влучив у пʼятиповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору.