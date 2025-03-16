Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 1 020 ударних дронів, майже 1 360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів та висловив сумнів у прагненні Росії щодо якнайскорішого завершення війни.

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів. Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", - написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

Президент додав, що "Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир".