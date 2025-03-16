Інтерфакс-Україна

Події

12:54 16.03.2025

Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію

1 хв читати
Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 1 020 ударних дронів, майже 1 360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів та висловив сумнів у прагненні Росії щодо якнайскорішого завершення війни.

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів. Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", - написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

Президент додав, що "Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир".

Теги: #зеленський #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 16.03.2025
Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

10:38 16.03.2025
Окупанти 20 разів обстрілювали Донецьку область за добу, постраждали п'ятеро людей - Філашкін

Окупанти 20 разів обстрілювали Донецьку область за добу, постраждали п'ятеро людей - Філашкін

08:29 16.03.2025
Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих

08:22 16.03.2025
Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:15 16.03.2025
Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

07:31 16.03.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

05:35 16.03.2025
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

17:31 15.03.2025
Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

16:32 15.03.2025
Зеленський закликав посилювати санкції проти РФ, щоб змусити її зробити перші кроки до припинення війни

Зеленський закликав посилювати санкції проти РФ, щоб змусити її зробити перші кроки до припинення війни

16:24 15.03.2025
Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 113 од. автотехніки

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дні невеликі опади, місцями із мокрим снігом

Затриманому за вбивство Ганула вручили підозру

Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих унаслідок пожежі в Північній Македонії

В Північній Македонії унаслідок пожежі в нічному клубі загинули щонайменше 50 людей – ЗМІ

Новий прем'єр Канади Карні: настав час Росії сісти за стіл переговорів

Білий дім оприлюднив низку зауважень до роботи "Голосу Америки"

Через атаку ворожих БпЛА сталося загорання на території підприємства у Фастівському районі - Калашник

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

Рубіо і Лавров домовились щодо продовження роботи над відновленням зв’язків між США та Росією

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА