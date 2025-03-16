Інтерфакс-Україна

Події

10:44 16.03.2025

Новий прем'єр Канади Карні: настав час Росії сісти за стіл переговорів

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Новий прем'єр Канади Карні: настав час Росії сісти за стіл переговорів

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росі. Сісти за стіл переговорів.

"Сьогодні вранці я розмовляв з прем’єр-міністром (Британії Кіром – ІФ-У) Стармером, президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", - написав він у соцмережі Х.

Карні підкреслив, що Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. "Тепер Росія повинна припинити зволікати і нападати. Настав час Росії добросовісно сісти за стіл переговорів. Згідно з домовленістю G7 у Шарлевуа, ми посилимо моніторинг санкцій, щоб заохотити дотримання", - зазначив прем'єр, додавши, що Канада – вірний союзник України.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала військову підтримку, необхідну для захисту - зараз і в майбутньому", - підкреслив він.

Теги: #канада #карні

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