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15:54 11.03.2025

Учасники руху опору, що пройшли полон, зможуть отримати статус УБД - Міноборони

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Учасники руху опору, що пройшли полон, зможуть отримати статус УБД - Міноборони

Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД), повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

На сайті відомства у вівторок повідомляється, що Кабінет міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного Порядку.

"На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу. Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлений Порядок передбачає також зміни у складі спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Теги: #міноборони #убд

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