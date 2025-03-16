Інтерфакс-Україна

Події

09:07 16.03.2025

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

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Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 47 ворожих БпЛА зі 90, що атакували територію України, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - сказано в телеграм-каналі.

Разом з тим, 33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначається, у ніч на 16 березня (із 18.30 15 березня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

 

Теги: #рф #пс #бпла

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