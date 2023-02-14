Унаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя - МЗС

Унаслідок землетрусу, що стався минулого тижня в Туреччині, загинули п’ятеро громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя, 7 людей вважаються зниклими, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів із підготовки репатріації тіл загиблих”, - написав він на фейсбук-сторінці.

За інформацією МЗС, загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців.

Водночас 7 осіб вважаються зниклими, їх пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучено підрозділи ДСНС України). Одну особу госпіталізовано, її стан стабільний.

“У зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, щоб на місці координувати пошуки зниклих громадян, сприяти постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України”, - повідомив спікер.

Найближчим часом дипломати планують евакуювати з постраждалого південного регіону 22 українських громадян.