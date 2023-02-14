Події

12:47 14.02.2023

Резніков провів зустріч із міністром оборони Нідерландів перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

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Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен провели розмову перед засіданням Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

"Перед Контактною групою з оборони України я розмовляла зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Активізувалися бойові дії, тривають ракетні обстріли найважливіших об'єктів інфраструктури та ні в чому не винних мирних жителів. Я не можу не погодитися з його аналізом, що час має важливе значення", - написала Оллонгрен у твіттері.

У свою чергу Резніков за результатами зустрічі з Кайсою Оллонгрен у Брюсселі наголосив, що "цінує всю підтримку, яку голландський уряд і народ надають Україні".

"Ми боротимемося до нашої перемоги", - написав він у твіттері.

Теги: #нідерланди #резніков #рамштайн

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