Резніков провів зустріч із міністром оборони Нідерландів перед засіданням у форматі "Рамштайн-9"

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен провели розмову перед засіданням Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

"Перед Контактною групою з оборони України я розмовляла зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Активізувалися бойові дії, тривають ракетні обстріли найважливіших об'єктів інфраструктури та ні в чому не винних мирних жителів. Я не можу не погодитися з його аналізом, що час має важливе значення", - написала Оллонгрен у твіттері.

У свою чергу Резніков за результатами зустрічі з Кайсою Оллонгрен у Брюсселі наголосив, що "цінує всю підтримку, яку голландський уряд і народ надають Україні".

"Ми боротимемося до нашої перемоги", - написав він у твіттері.