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11:17 14.02.2023

Нардепи пропонують розширити перелік підстав для одноразової допомоги, включивши випадки безвісти зниклих військовослужбовців - законопроєкт

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Нардепи пропонують розширити перелік підстав для одноразової допомоги, включивши випадки безвісти зниклих військовослужбовців - законопроєкт

Народні депутати пропонують розширити перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги, включивши до нього випадки визнання військовослужбовця безвісти зниклим.

Відповідний законопроєкт №9008 про внесення змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, визнаних безвісти зниклими, зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Відповідно до законопроєкту, у разі визнання військовослужбовця у встановленому законом порядку безвісти зниклим у зв'язку з виконанням ним обов'язків військової служби у період дії воєнного тану, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється особам, які мають право на її отримання.

Ця виплата здійснюється на підставі заяви на ім'я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) та рішення командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) щодо виплати грошового забезпечення.

Автори законопроєкту також пропонують внести зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" й розширити формулювання "безвісти зниклий". Вважати таким військовослужбовця, який зник безвісти під час захисту Вітчизни, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування (крім самовільного відходу з військової частини або з місця служби) до визнання його в установленому порядку безвісти зниклим або померлим. Зміни до законодавства також передбачають приведення у відповідність й інших законів, зокрема "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Серед авторів законопроєкту – народні депутати Лариса Білозір (група "Довіра"), Владіслав Поляк ("За майбутнє").

Теги: #законопроект #рада #зникли_безвісти

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