Події

08:42 14.02.2023

Окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області

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Окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області

Російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

"Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже кілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під військовий шпиталь переобладнано приміщення дитячої лікарні №3.

Також повідомляється, що водночас окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням знову прибулих окупантів.

 

 

 

Теги: #луганська #військова #шпиталі

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