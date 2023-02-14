Окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області
Російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
"Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже кілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців Росії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, під військовий шпиталь переобладнано приміщення дитячої лікарні №3.
Також повідомляється, що водночас окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням знову прибулих окупантів.