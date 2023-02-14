Події

08:02 14.02.2023

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

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Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

Втрати російської армії за добу понеділка склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано, танків - 3286 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8) од, артилерійських систем – 2299 (+9) од, РСЗВ - 466 (+1) од, засоби ППО - 234 (+0) од, літаків - 298 (+2) од, вертольотів - 286 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4), крилаті ракети 857 (+0), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5) од, спеціальна техніка ‒ 218 (+1)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #україна #втрати #генштаб_зсу

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