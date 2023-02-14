Події

07:05 14.02.2023

Окупанти обстрілювали вісім громад Сумської області

1 хв читати
Окупанти обстрілювали вісім громад Сумської області

Російські окупанти упродовж понеділка обстрілювали 8 громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 8 територіальних громад області: Білопільської, Юнаківської, Миропільської, Есманьської, Краснопільської, Глухівської, Великописарівської та Шалигинської. Було зафіксовано близько 100 прильотів. Без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Білопільській ОТГ близько 10 години ранку був мінометний обстріл громади – 5 прильотів, а після 10 години – ще 3.

По Юнаківській росіяни били з мінометів – лише 26 прильотів по населених пунктах протягом дня.

На територію Миропільської ОТГ ворог скинув 9 мін.

По Есманьській громаді був також мінометний обстріл – 23 прильоти протягом дня.

У Краснопільській о 13.35 зроблено скидання з БПЛА вибухового пристрою – 1 приліт. Також був обстріл з мінометів – близько 15 години – 4 прильоти.

У Глухівській ОТГ було зафіксовано мінометний обстріл – 10 прильотів.

У Великописарівській громаді о 15.10 було зроблено скидання з БПЛА вибухового пристрою – 1 приліт.

У Шалигинській зафіксовано 18 прильотів із мінометів протягом дня.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 13.02.2023
Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

09:01 13.02.2023
Минулої доби окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область, загинуло троє людей, одну поранено

Минулої доби окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область, загинуло троє людей, одну поранено

08:42 13.02.2023
Окупанти обстріляли два райони Харківщини, поранено мирного жителя

Окупанти обстріляли два райони Харківщини, поранено мирного жителя

08:04 13.02.2023
Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

01:04 13.02.2023
У неділю окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

У неділю окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

19:26 12.02.2023
Унаслідок обстрілу багатоповерхівок у Нікополі в неділю загинула людина та поранено двоє

Унаслідок обстрілу багатоповерхівок у Нікополі в неділю загинула людина та поранено двоє

09:10 12.02.2023
У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

07:47 12.02.2023
У результаті ракетних ударів по Харкову одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями

У результаті ракетних ударів по Харкову одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями

07:37 12.02.2023
Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

07:22 12.02.2023
За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

ОСТАННЄ

Окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області

У Чорному морі є ймовірність зриву мін

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7199 цивільних, ще 11756 поранено

Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені Апарату РНБО

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

14 лютого: Цей день в Україні та в світі

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА