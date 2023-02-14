Окупанти обстрілювали вісім громад Сумської області

Російські окупанти упродовж понеділка обстрілювали 8 громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 8 територіальних громад області: Білопільської, Юнаківської, Миропільської, Есманьської, Краснопільської, Глухівської, Великописарівської та Шалигинської. Було зафіксовано близько 100 прильотів. Без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Білопільській ОТГ близько 10 години ранку був мінометний обстріл громади – 5 прильотів, а після 10 години – ще 3.

По Юнаківській росіяни били з мінометів – лише 26 прильотів по населених пунктах протягом дня.

На територію Миропільської ОТГ ворог скинув 9 мін.

По Есманьській громаді був також мінометний обстріл – 23 прильоти протягом дня.

У Краснопільській о 13.35 зроблено скидання з БПЛА вибухового пристрою – 1 приліт. Також був обстріл з мінометів – близько 15 години – 4 прильоти.

У Глухівській ОТГ було зафіксовано мінометний обстріл – 10 прильотів.

У Великописарівській громаді о 15.10 було зроблено скидання з БПЛА вибухового пристрою – 1 приліт.

У Шалигинській зафіксовано 18 прильотів із мінометів протягом дня.