Події

06:39 14.02.2023

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

2 хв читати
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областей, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка - Луганська та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка та Перемога у Донецькій області", - сказано в повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь продовжуються заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Толстодубове, Волківка, Білокопытове, Волфін та Басівка Сумської області та Ветеринарне, Червоне, Вовчанськ та Дворичанське на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони н.п. Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синківка, Куп'янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крахмальне, Берестове, Піщане, Вишневе та Чернещина; Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Невське, Діброва та Білогорівка в Луганській області та Іванівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони н.п. Білогорівка, Веселе, Васюківка, Желєзнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони н.п., недалеко від лінії зіткнення. Серед них – Авдіївка, Північне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка та Новопілля Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області та Іллінка та Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вкотре обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області. 

Теги: #генштаб #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:47 14.02.2023
Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

00:15 14.02.2023
Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

23:46 13.02.2023
Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

23:38 13.02.2023
Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

23:22 13.02.2023
Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

23:19 13.02.2023
На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

19:16 13.02.2023
Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

10:24 13.02.2023
Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

07:16 13.02.2023
За минулу добу ворог завдав чотири ракетних ударів

За минулу добу ворог завдав чотири ракетних ударів

07:12 13.02.2023
За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Дейнега повідомив, що може бути призначений заступником міністра оборони

Першим заступником міністра оборони може стати військовий у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

ОСТАННЄ

14 лютого: Цей день в Україні та в світі

Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

Міністри оборони країн НАТО радитимуться у Брюсселі 14-15 лютого

"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

Акціонери "Запоріжсталі" мають намір затвердити гендиректором Слободянюка

"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

Німеччина підтримує одночасне входження Фінляндії та Швеції до НАТО

Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Дейнега повідомив, що може бути призначений заступником міністра оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА