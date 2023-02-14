ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областей, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка - Луганська та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка та Перемога у Донецькій області", - сказано в повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь продовжуються заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Толстодубове, Волківка, Білокопытове, Волфін та Басівка Сумської області та Ветеринарне, Червоне, Вовчанськ та Дворичанське на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони н.п. Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синківка, Куп'янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крахмальне, Берестове, Піщане, Вишневе та Чернещина; Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Невське, Діброва та Білогорівка в Луганській області та Іванівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони н.п. Білогорівка, Веселе, Васюківка, Желєзнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони н.п., недалеко від лінії зіткнення. Серед них – Авдіївка, Північне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка та Новопілля Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області та Іллінка та Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вкотре обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.