Міністри оборони країн НАТО радитимуться у Брюсселі 14-15 лютого

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відкривається у вівторок у Брюсселі, очікуються рішення щодо зміцнення стримування та оборони альянсу, обговорюватимуться промислові оборонні потужності та захист критичної інфраструктури, оголосив генсек організації Єнс Столтенберг.

За його словами, серед тем для розгляду - допомога Україні, яку НАТО готова підтримувати "стільки, скільки потрібно".

"Разом ми вирішимо нагальні потреби України", - сказав Столтенберг на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО у понеділок, знайомлячи журналістів із порядком денним міністерської наради. При цьому він повідомив про майбутній обмін думками міністрів із українським колегою Олексієм Резніковим.

Міністри також обговорять, як посилити "практичну підтримку Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдавії", щодо яких НАТО бачить "російські загрози".

Планується подальший розвиток роботи в галузі стримування та оборони. Нагадавши про розміщення 40 тис. військовослужбовців під командуванням НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу за підтримки військово-повітряних і військово-морських сил та подвоєння кількості бойових груп з чотирьох до восьми, Столтенберг повідомив, що тепер йтиметься про наявність "сил і можливостей на довгострокову перспективу". У зв'язку із цим він очікує, що "союзники узгодять нові керівні принципи оборонного планування НАТО".

"Міністри також зосередяться на діях щодо зміцнення нашого оборонно-промислового потенціалу та поповнення запасів", - зазначив глава Північноатлантичного альянсу. Він зазначив, що в подіях в Україні "споживається величезна кількість боєприпасів і виснажуються запаси союзників".

"Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість. Наприклад, час очікування великокаліберних боєприпасів збільшився з 12 до 28 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через два з половиною роки . Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності", - сказав генсек НАТО.

Важливе місце на порядку денному наради міністрів оборони альянсу буде приділено захисту критично важливої інфраструктури країн організації.

"НАТО працює над цим уже багато років, і ми виводимо цю роботу на новий рівень. Я вирішив створити нову координаційну групу в штаб-квартирі НАТО, щоб скласти карту наших вразливостей та взаємодіяти з промисловістю. Це зміцнить наші зусилля щодо запобігання та протидії загрозам критично важливою інфраструктурою, включаючи підводні кабелі та трубопроводи", - пояснив Столтенберг.

Він вважає, що лідери держав-членів НАТО на саміті організації у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять подальше рішення щодо активізації роботи в цій галузі.

"Ми також тісно співпрацюватимемо з Євросоюзом через цільову групу НАТО-ЄС щодо стійкості критично важливої інфраструктури", - додав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг відзначив "адаптацію НАТО за всіма напрямами". У тому числі в космосі, який стає все більш "переповненим та конкурентним". "Чекаю, що країни НАТО на цьому тижні погодяться створити нову віртуальну мережу національних та комерційних супутників, яка покращить нашу розвідку та спостереження та підтримає місії та операції альянсу", - заявив генсек.

У НАТО розраховують, що це дозволить державам-членам розширити обмін космічними даними з командною структурою альянсу, а також допоможе у навігації, зв'язку та ранньому попередженні про пуски ракет.

Всі цілі вимагають постійних інвестицій в оборонну сферу, тому міністри обговорять у Брюсселі збільшення видатків на оборону.

"Ми на правильному шляху, оскільки вісім років поспіль європейські країни-союзниці та Канада нарощували свої витрати. І додатково витрачено 350 млрд доларів. Я очікую, що цього року ми побачимо подальше збільшення видатків на оборону. Але нам потрібно зберегти темп. Наші рішення Цього тижня прокладуть шлях до нашого саміту у Вільнюсі у липні, і допоможуть захистити наші народи у більш небезпечному світі”, - підсумував Столтенберг.