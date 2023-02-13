Події

23:22 13.02.2023

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

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Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Президент України Володимир Зеленський наголосив на енергетичній, політичній та іншій підтримці від Норвегії.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – одна з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет та нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження та розрахована на 5 років, – стабільній підтримці України", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

За його словами, "Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і на небі та на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки своєчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагома також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу!".

Теги: #україна #допомога #норвегія #зеленський

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