Німеччина підтримує одночасне входження Фінляндії та Швеції до НАТО
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО лише зміцнить альянс, Німеччина підтримує одночасне входження цих країн до НАТО, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО і було б розумно і правильно, якби обидві країни одночасно вступили до НАТО. Співпраця за лінією НАТО буде лише зміцнена приєднанням іще двох країн", - сказала вона у понеділок на пресконференції в Гельсінкі після зустрічі з фінським колегою Пеккою Гаавісто.
За її словами, події в Україні призвели до кардинальних змін і у Німеччині.
"Німеччина почала розуміти, що і вона вразлива, почала зміцнювати свої збройні сили і надавати військову допомогу Україні, яка воює. Крім того, для вирішення можливих кризових ситуацій почала активно розвиватися найважливіша інфраструктура, наприклад продовольче постачання", - сказала Бербок.
Вона висловила сподівання, що Рада держав Балтійського моря також активізується у вирішенні питань безпеки.
Бербок зазначила, що неподалік міста Мюнстер розпочалася підготовка українських танкових екіпажів для танків Leopard і додала, що в уряді Німеччини не обговорювали питання щодо постачання Україні винищувачів.
Глава МЗС Фінляндії Гаавісто повідомив, що його країна поки що не прийняла рішення про можливість відправлення в Україну танків Leopard. За його словами, це питання обговорюватимуть.
Як повідомило МЗС Фінляндії, Бербок також зустрінеться з президентом Республіки Саулі Нііністьо. Ключовими темами зустрічей у Фінляндії є поточні питання зовнішньої та безпекової політики, війна в Україні та членство Фінляндії в НАТО, а також тематика клімату та безпеки, двосторонні питання.
У вівторок глава МЗС Німеччини відвідає Швецію.