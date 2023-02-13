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20:15 13.02.2023

НБУ оштрафував СК "Опіка" майже на 2,3 млн грн за укладення договорів страхування не в письмовій формі

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НБУ оштрафував СК "Опіка" майже на 2,3 млн грн за укладення договорів страхування не в письмовій формі

Національний банк України (НБУ) за результатами позапланової інспекційної перевірки виявив факти порушення вимог законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у діяльності АТ "СК "Опіка" (Київ, раніше СК "Поінт").

Як повідомляється на сайті регулятора, зокрема, йдеться про невиконання вимог законів "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, "Про електронну комерцію" та вимог Цивільного кодексу України щодо письмової форми договору страхування.

За укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі Нацбанк застосовує штрафну санкцію у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний виявлений випадок відповідно до п.5 ч.2 ст.411 закону.

НБУ також зазначає, що у зв'язку з виявленими фактами, до СК "Опіка" було застосовано міру впливу у вигляді накладення штрафів у максимальному розмірі 10,2 тис. грн за кожним виявленим випадком на загальну суму 2,254 млн грн.

"Застосування саме таких заходів впливу обґрунтоване характером і системністю порушень цією компанією законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг", зазначається у повідомленні.

При цьому НБУ наголошує, що в період дії воєнного стану АТ СК "Опіка" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.

СК "Опіка" працює на страховому ринку з 2003 року. Спеціалізується на ризиковому страхуванні.

За січень-вересень 2022 року зібрала страхових премій на суму 9,043 млн грн, що у 6,3 раза більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Валові премії компанії збільшились у 2,6 раза, до 8,166 млн грн. Премії, передані у перестрахування, у 4,4 раза – до 791 тис. грн.

Адміністративні витрати зросли на 27%, до 3,988 млн грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності на 30 вересня 2022 року склав 10,271 млн грн, тоді як на аналогічну дату роком раніше – 108 тис. грн, чистий прибуток – 10,026 млн грн та 15 тис. грн відповідно.

 

 

Теги: #нбу #штраф #ск

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