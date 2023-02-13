Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти ПВК "Вагнер"

Європейський Союз може запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо приватної військової компанії "Вагнер" у межах десятого пакету санкцій, повідомляє Bloomberg.

"ЄС може посилити санкції проти російської групи найманців Вагнера", - повідомило агентство у понеділок.

За словами джерел Bloomberg, на запровадженні санкцій проти групи наполягає Франція, вимагаючи внести до чорного списку значну кількість фізичних осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнер".

За оцінками Bloomberg, ПВК "Вагнер" контролює майже 50 тис. військових в Україні, а також присутня у країнах Центральної Африки та в регіоні Сахель.

Як зазначається, значні зусилля нового пакету будуть спрямовані на запобігання спробам обійти санкції та блокування тих, хто намагається це зробити.

Нові санкції ЄС мають намір ухвалити до роковин початку вторгнення РФ в Україну.

Євросоюз у грудні 2021 року запровадив санкції проти восьми фізичних та трьох юридичних осіб із Росії, пов'язаних із приватною військовою групою "Вагнера". Рада ЄС стверджувала, що група "Вагнера" вербувала, навчала та відправляла приватних військових оперативників до зон конфліктів у всьому світі.