План реструктуризації дефолтних євробондів "Нафтогазу" зустрів опір групи кредиторів

Група власників єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" 2022-го та 2026 років, підтримку якої розглядають як необхідну для затвердження їх реструктуризації, заперечує проти запропонованого компанією плану реструктуризації, повідомляє агентство Bloomberg.

"Група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія здатна зробити платежі", - пише агентство, посилаючись на джерело.

За його словами, у групи достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації.

Група кредиторів представила свій власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо його необхідності повною мірою підтримувати економіку України та її критично важливу інфраструктуру", – йдеться у заяві, надісланій електронною поштою у понеділок.

Водночас кредитори не розпочали процесу прискорення платежів чи арешту активів, зазначається у матеріалі.

"Нафтогаз" та його радник Lazard Frères SAS відмовилися від коментарів.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій із погашенням у 2022-му та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року після безуспішних спроб реструктуризації, обговорити дещо кращі її умови. Компанія готова орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон за євробондами-2022 та нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.

Уточнювалося, що нові умови розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів уже декілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

Як зазначалося, у липні 2022 року НАК запропонувала власникам трьох випусків своїх єврооблігацій відтермінувати виплати купоном за ними та погашення на два роки. Перша спроба провалилася, а з другої спроби "Нафтогаз" наприкінці серпня отримав згоду лише від власників випуску євробондів-2024. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників облігацій ЄБРР.

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише майже 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно майже $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

Після зміни голови правління "Нафтогазу" у листопаді компанія повідомила, що звернулася до власників єврооблігацій із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, а також залучила Lazard Frères SAS та Freshfields Bruckhaus Deringer як радників.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 8 листопада зобов'язав "Нафтогаз" протягом двох тижнів подати йому основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктуризації.