"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Увечері 1 грудня, а також зранку 2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу, повідомила Група "Нафтогаз".

Згідно з повідомленням на сайті компанії, постраждалих серед працівників немає, водночас зафіксовано руйнування на об’єктах.

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди "Нафтогазу" розпочнуть відновлення", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Компанія звернула увагу, що протягом жовтня-листопада відбулося дев’ять масованих атак РФ на цивільну газову інфраструктуру України.