Події

19:26 13.02.2023

Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів закликав опозицію Ізраїлю припинити "штовхати країну до анархії"

1 хв читати
Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів закликав опозицію Ізраїлю припинити "штовхати країну до анархії"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів, що проходять в країні, звинуватив опозицію в тому, що вона "цілеспрямовано штовхає країну до анархії" і закликав її перестати це робити, передає Times of Israel.

"Погляньте, що відбувається сьогодні. Опозиція божеволіє в Кнесеті, її депутати застрибують на столи, мер Тель-Авіва Рон Хульдаї відкрито підбурює до насильства, а ліві демонстранти називають прем'єр-міністра зрадником. Проявіть відповідальність і лідерські якості, зупиніть це. Більшість мешканців Ізраїлю не хочуть анархію... вони хочуть єдність", - заявив Нетаньяху у короткому відео зверненні, поширеному ввечері у понеділок.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі триває багатотисячна акція протесту. У Єрусалимі, за різними оцінками, зібралося від 70 до 90 тис. протестувальників. Люди виступають проти законопроектів юридичної реформи.

У понеділок комісія Кнесета за законодавством затвердила до першого читання два законопроєкти судової реформи: про зміну складу комісії з обрання суддів, а також про позбавлення судової системи права скасовувати Основні закони, які регулюють основні сфери життя в країні.

 

 

Теги: #ізраїль #протести

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 13.02.2023
Багатотисячні акції протесту відбуваються в Ізраїлі через проєкт судової реформи

Багатотисячні акції протесту відбуваються в Ізраїлі через проєкт судової реформи

17:12 10.02.2023
Ізраїльська поліція застрелила водія автомобіля, який протаранив автобусну зупинку

Ізраїльська поліція застрелила водія автомобіля, який протаранив автобусну зупинку

16:59 03.02.2023
Глава ізраїльського уряду в розмові з французьким президентом висловив готовність направити Україні "військові пристрої" - ЗМІ

Глава ізраїльського уряду в розмові з французьким президентом висловив готовність направити Україні "військові пристрої" - ЗМІ

07:00 03.02.2023
Ізраїль близький до підписання угоди про нормалізацію відносин із Суданом

Ізраїль близький до підписання угоди про нормалізацію відносин із Суданом

07:16 01.02.2023
У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

19:53 31.01.2023
Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу

Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу

13:23 31.01.2023
Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

15:32 28.01.2023
Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

12:34 28.01.2023
Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

Палестинський підліток поранив двох людей у Східному Єрусалимі

21:23 27.01.2023
Щонайменше вісім людей загинули внаслідок стрілянини у Східному Єрусалимі

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок стрілянини у Східному Єрусалимі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Резніков вніс кандидатури на нових заступників на погодження, імен не назвав

Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

ОСТАННЄ

Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Україна збільшує тоннажність суден "зернової ініціативи" для часткового вирішення питання черги, що зросла до 145 суден

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

ВР пропонують законодавчо встановити 25 лютого Днем українки, 9 березня –Шевченковим днем, а за Днем матері закріпити другу неділю травня

Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА