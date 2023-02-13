Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів закликав опозицію Ізраїлю припинити "штовхати країну до анархії"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів, що проходять в країні, звинуватив опозицію в тому, що вона "цілеспрямовано штовхає країну до анархії" і закликав її перестати це робити, передає Times of Israel.

"Погляньте, що відбувається сьогодні. Опозиція божеволіє в Кнесеті, її депутати застрибують на столи, мер Тель-Авіва Рон Хульдаї відкрито підбурює до насильства, а ліві демонстранти називають прем'єр-міністра зрадником. Проявіть відповідальність і лідерські якості, зупиніть це. Більшість мешканців Ізраїлю не хочуть анархію... вони хочуть єдність", - заявив Нетаньяху у короткому відео зверненні, поширеному ввечері у понеділок.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі триває багатотисячна акція протесту. У Єрусалимі, за різними оцінками, зібралося від 70 до 90 тис. протестувальників. Люди виступають проти законопроектів юридичної реформи.

У понеділок комісія Кнесета за законодавством затвердила до першого читання два законопроєкти судової реформи: про зміну складу комісії з обрання суддів, а також про позбавлення судової системи права скасовувати Основні закони, які регулюють основні сфери життя в країні.