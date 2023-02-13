Багатотисячні акції протесту відбуваються в Ізраїлі через проєкт судової реформи

Близько 70 тис. людей вийшли на акцію протесту проти судової реформи у понеділок в Єрусалимі, і ще десятки тисяч демонстрантів зібралися в інших містах країни, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

У Єрусалимі демонстранти зібралися в колону і попрямували до будівлі парламенту. Протестувальники біля будівлі кнесета скандують: "Ні диктатурі", "Ганьба" та "Іди у відставку".

За оцінкою поліції, такої багатолюдної акції в країні не було вже багато років. ЗМІ зазначають, що при цьому демонстрація проводиться у будній день, коли багато людей працюють і не можу приєднатися до протестувальників.

Безпеку у місті забезпечують близько 500 поліцейських.

Раніше у понеділок комісія кнесета за законодавством затвердила до першого читання два законопроєкти судової реформи: про зміну складу комісії з обрання суддів, а також про позбавлення судової системи права скасовувати Основні закони, які регулюють основні сфери життя в країні.

В опозиції закликали прем'єра Беньяміна Нетаньягу відмовитися від проведення цієї реформи. Колишній прем'єр Яїр Лапід заявив, що "юридична реформа розриває Ізраїль", а колишній міністр оборони Бені Ганц закликав урядову коаліцію сконцентрувати увагу на питаннях безпеки.