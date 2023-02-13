Події

13:58 13.02.2023

Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

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Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

Фонд першої леді країни Олени Зеленської запускає пілотний проєкт інклюзивних будівель для 10 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), житло яких було дощенту зруйноване через війну РФ проти України, та шукає для нього партнерів в Австралії.

"Доки агресія Росії проти України триває, кількість постраждалих дітей збільшується - їм потрібна допомога. Тому фокусом роботи Фонду є підтримка дітей по всій Україні, зокрема тих, хто зростає в ДБСТ", - повідомила Зеленська в інтерв'ю австралійському виданню Australian Financial Review.

За її даними, з початку повномасштабного вторгнення через дії російських військових загинула 461 дитина, 921 було поранено, 348 дітей зникли безвісти, а 16 207 примусово депортовано до Росії.

Перша леді пояснила, що, окрім дитбудинків сімейного типу в Україні, досі існують дитячі будинки радянського типу та державні школи-інтернати, від яких відмовилася чимала частина прогресивних країн. Водночас однією з умов вступу України до Європейського Союзу є закриття таких інститутів на користь сімейних форм виховання – прийомних сімей чи ДБСТ, в яких виховуються від 5 до 10 дітей. Фонд активно підтримує цю ініціативу та співпрацює у цьому напрямі з державою.

При цьому Зеленська зазначила, що хоча така реконструкція та забезпечення всіх умов для не менше 25 тис. дітей (сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – ІФ-У) - складне завдання навіть без війни, але все ж таки вважає її реалізованим. Вона навела приклад досвіду сусідньої Румунії, яка перед вступом до ЄС у 2007 році перевела на сімейні форми виховання 100 тис. дітей, які раніше перебували в таких інститутах.

"Це не просто можливо. Це вікно можливостей, яким ми маємо скористатися", - наголошує перша леді.

Вона також додала, що хоча Австралія та Україна розташовані далеко одна від одної, спільні "основні людські цінності" між двома країнами можуть подолати будь-яку відстань.

"Ми цінуємо людське життя. Ми однаково любимо своїх дітей. Ми дбаємо про своїх батьків. Між нами набагато більше спільного, ніж відмінного", – наголосила Зеленська.

Наразі команда Фонду перебуває в Австралії та шукає партнерів, щоб зібрати потрібні кошти та допомогти спочатку десяткам, а згодом і тисячам ДБСТ по всій Україні. Як зазначається, інклюзивні будинки будуть обладнані бомбосховищами та всім необхідним.

Теги: #фонд #австралiя #зеленська

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