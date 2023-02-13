Події

13:06 13.02.2023

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

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Президент України Володимир Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Служби Василя Малюка.

"Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави. Служба безпеки України фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною", - сказав він на представленні.

"Я підтримую вас особисто та ваших колег", - сказав Зеленський.

Теги: #сбу #малюк

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