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12:55 13.02.2023

Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

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Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ від 11 січня 2023 року №19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 р. за №167/39223", - ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що наказ підготовлено з метою збереження життя та здоров'я учнів в умовах воєнного стану.

Теги: #дпа

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