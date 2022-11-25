Кабмін пропонує скасувати підсумкову атестацію у 2022/2023 навчальному році

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді звільнити від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю. Рішенням схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року".