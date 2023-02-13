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11:54 13.02.2023

Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

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Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі не доводив на понеділок, як і на неділю, ліміти споживання областям.

"Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання", - йдеться у щоденному оновленні НЕК у телеграм-каналі.

Відсутність дефіциту НЕК пояснила тим, що після ремонтів у роботу включені додаткові енергоблоки на кількох теплових електростанціях, через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції, а збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Крім того, "Укренерго" звернуло увагу на імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Укренерго" повернулося до графіка режимних замірів е/е, дію якого було призупинено через обстріли 10 лютого. Отже, сьогодні вони здійснюються у Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській і Закарпатській областях.

Проте в компанії зазначили, що споживання поступово зростає порівняно з вихідним днем, що традиційно для початку робочого тижня.

Щоб уникнути ризику перевантаження обладнання у міру зростання споживання відключення можливі відповідно до графіків операторів систем розподілу в Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та в Києві, попередили у НЕК.

Через пошкоджену мережеву інфраструктуру графіки погодинних відключень діють в Одесі.

Учора ввечері низка мережевих операторів, зокрема "Прикарпаттяобленерго", оператори ДТЕК, повідомили своїм абонентам про відсутність лімітів на понеділок, але закликали до відповідального споживання, попередивши, що повернення до графіків відбудеться у разі навантаження мереж чи інших непередбачених обставин.

Як повідомлялося, раніше цього дня глава Міненерго Герман Галущенко заявив, що обсяги виробництва електроенергії відповідають обсягам споживання на понеділок, у зв'язку з цим стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватися лише у кількох регіонах, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільчих мереж виникають проблеми з доставкою електроенергії всім споживачам.

Теги: #електроенергія #відмова #укренерго #ліміти

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