Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

Міністр оборони України Олексій Резніков вирушив на дев'яте засідання у форматі "Рамштайн" і повідомив, що захист неба, формування запасу міцності за боєприпасами, тренінгові програми та стабільність підтримки – основні питання порядку денного.

"Відбув на чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий", - написав він у фейсбуці.

За словами міністра, головні питання порядку денного: захист українського неба, зокрема й через залучення авіаційної платформи; розбудова танкової коаліції; формування запасу міцності за боєприпасами; тренінгові програми для українських воїнів; стабільність підтримки (логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "військового шенгену").

"Напередодні мав низку розмов із партнерами – їхня залученість і підтримка дають оптимізм. Усе буде Україна!" - додав він.

Як повідомлялося, засідання контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.