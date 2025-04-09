Інтерфакс-Україна

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18:02 09.04.2025

Шмигаль після Ради асоціації: Підтвердили спільну відданість євроінтеграції, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС

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Шмигаль після Ради асоціації: Підтвердили спільну відданість євроінтеграції, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на Раді асоціації Україна-Європейський Союз сторони підтвердили спільну відданість європейській інтеграції України, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС.

"Майже кожен виступ партнерів на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС розпочинався зі слів підтримки та згадки про трагедію в Кривому Розі. Вбивство 20 людей, з яких 9 дітей, російською балістичною ракетою на дитячому майданчику  — важка рана на серці кожного українця. Дякую партнерам за співчуття та розуміння. Зокрема за розуміння того, що росія не прагне миру, і це видно з її дій та щоденних обстрілів українських міст. Саме тому необхідно посилювати санкції та змушувати агресора до миру", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, на засіданні Ради асоціації були присутні посли країн-членів ЄС, які одностайно відзначили великий прогрес України у євроінтеграційних процесах та неймовірно позитивну динаміку виконання реформ.

"Ми підтвердили спільну відданість європейській інтеграції України, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС. Україна продовжує впроваджувати реформи та очікує на відкриття переговорних кластерів вже цього року", - додав він.

Теги: #порядок_денний #шмигаль #рада_асоціації

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