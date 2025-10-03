На Технологічній Ставці будуть розглядатися керований експорт зброї і далекобійні операції - Умєров

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

На Технологічній Ставці Верховного Головнокомандувача ключовим фокусом будуть кроки для збільшення фінансування для закупівлі озброєння для військових, зокрема, керований експорт, а також далекобійні операції, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Готуємо Технологічну ставку. Ключовий фокус — як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів — запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - написав Умєров у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, експортувалися буде лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Він зазначив, що пріоритет залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.

"Напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів", - додав Умєров.

Він також повідомив, що очікується детальна доповідь від уряду, Міністерства оборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: "коли, в яких обсягах і якими механізмами".

"Окремо розглянемо останню атаку росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів. Також розглянемо наші відповіді ворогу — далекобійні операції", - зазначив секретар РНБО.