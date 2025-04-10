На "Рамштайні" основним питанням буде посилення ППО – Умєров

Основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі в п'ятницю, буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Україна потребує достатньої кількості сучасних систем, таких, як Patriot. Потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння. Відповідні системи є у партнерів", - написав Умєров у Facebook у четвер.

Він також повідомив, що продовжується обговорення індустріальної співпраці, відкриття спільних оборонних виробництв, "що дозволить Україні зміцнити власну виробничу базу та забезпечити постійну підтримку фронту".