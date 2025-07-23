Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року – ЗМІ

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Системи ППО Patriot, які президент США Дональд Трамп пообіцяв передати Україні, можуть бути передані українській стороні не раніше ніж через вісім місяців, повідомляє німецьке видання Spiegel.

"Швидка доставка обладнання до України виявляється складною, навіть після того, як Трамп минулого тижня оголосив в Овальному кабінеті у присутності генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що він надішле Україні цілий спектр озброєння, включаючи Patriot, які так терміново запросив президент України Володимир Зеленський", - вказується у повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок назвав ситуацію "не безнадійною", однак зазначив, що передумовою є "те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України". Бо, як згодом з'ясувалося, ідея США полягає в тому, що європейські союзники передадуть системи зі своїх військових запасів і отримають заміну пізніше, просуваючись у порядку постачання американським виробником RTX Corporation.

"За даними урядових джерел, перша система не буде доступна щонайменше вісім місяців; тоді Німеччина може отримати батарею, яка спочатку мала потрапити до Швейцарії. Доставка всіх інших займе ще більше часу", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що основи мали бути закладені на віртуальній зустрічі Контактної групи з питань України, яку Пісторіус та його британський колега Джон Гілі співголовували в понеділок.

"Ми очікуємо, що НАТО знову звернеться до США та чітко дасть зрозуміти виробнику систем Patriot, що країни, які передають свої системи, повинні бути забезпечені новими системами протягом кількох місяців", - пояснив Пісторіус.

Окрім Німеччини, інші країни, такі як Норвегія, Швеція та Нідерланди, також заявили про свою готовність фінансувати передачу Україні систем Patriot, повідомив Пісторіус. Однак, "рішення щодо того, яка країна може постачати системи Patriot Україні, ще не прийнято".

Загалом, країни, що підтримують, хочуть визначити до п'яти систем, які можна було б передати Україні. Це "амбітна ініціатива", продовжив Пісторіус. Важливо, щоб "країни, які передають системи, могли продовжувати відповідати вимогам НАТО, і щоб для НАТО не виникало прогалин у безпеці".

Високопоставлені військові чиновники держав, що підтримують ініціативу, тепер мають з'ясувати, як цього можна досягти. Згідно з наявною інформацією, зустріч очолить не верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Грінкевич, як було оголошено спочатку, а німецький генерал Маркус Лаубенталь, начальник штабу штаб-квартири НАТО в Монсі, Бельгія. Їхнє завдання – визначити, яка країна, що підтримує, найімовірніше, передасть системи Patriot і за яких умов.

Після цього результати будуть знову представлені міністрам. Пісторіус заявив, що "на розгляд має бути винесена пропозиція, яка може отримати підтримку більшості, враховуватиме зобов'язання, взяті перед НАТО, і не ставить під загрозу нашу власну безпеку". Він також чітко дав зрозуміти, що це може вимагати подальших поступок з боку США.

"Ми очікуємо, що НАТО знову звернеться до США та чітко дасть зрозуміти виробнику систем Patriot, що країни, які передають свої системи, повинні бути поставлені новими системами протягом кількох місяців", – додав Пісторіус.

Це зобов'язання також має бути "непорушним". Він додав, що також "провів інтенсивні переговори з керівництвом американського виробника минулого тижня та наполягав на подальшому прискоренні виробництва та поставок".

Пісторіус неодноразово чітко заявляв, що Бундесвер може передати Україні додаткові системи Patriot зі свого арсеналу лише за умови, що Німеччина негайно отримає нові системи від Сполучених Штатів.

"Йдеться про місяці, а не про роки", – сказав він.

Шість-вісім місяців – це максимальний період, який Німеччина може подолати, пояснив він в Ердінгу.

Найголовніше, щоб Німеччина могла виконати свої зобов’язання перед НАТО, і "не було створено жодних серйозних прогалин, які б загрожували нашій безпеці та безпеці наших союзників", наголосив Пісторіус.

"Йдеться не лише про поточні оперативні можливості нашої протиповітряної оборони. Йдеться також про можливість проводити безперервне навчання з використанням систем Patriot, що вимагає мінімальної кількості систем", – пояснив міністр.

В іншому випадку Бундесвер ризикує не мати достатньо особового складу для експлуатації додаткових систем Patriot після їх поставки. Бундесвер замовив у США ще вісім систем Patriot. З дванадцяти ескадрилей, які він колись мав, він уже поставив Україні три. Ще дві розміщені на південному сході Польщі для захисту аеропорту Жешув. Принаймні одна система зазвичай потрібна для навчання, яке Німеччина також надала українським солдатам.