Інтерфакс-Україна
Події
10:12 25.07.2025

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

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Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot з 10 необхідних: Німеччина дала підтвердження на дві системи, Норвегія – на одну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з журналістами, він зазначив, що зараз Україна з партнерами працює над тим, щоб забезпечити ці 10 систем. При цьому є підтвердження на 3 системи.

"Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - сказав Зеленський.

За словами президента, "з питанням ракет працюємо, ракети у нас є", однак усе ще "боремось над ліцензією виробництва", при цьому у Німеччині з'являється майданчик.

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп буде продавати Україні системи Patriot, є завдання знайти гроші на всі 10 систем.

"Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", - додав глава держави.

Теги: #німеччина #ппо_patriot #зеленський #норвегія

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