14:50 11.08.2025

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при Посольстві Німеччини Торстен Фріс обговорили актуальний статус низки оборонних контрактів, зокрема умови та строки надходження до України систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України в понеділок, представники України та Німеччини обговорили статус та актуальність низки контрактів – строки виконання, потреби та можливість їх продовження. Зокрема, це стосувалося виробництва боєприпасів, ракет для протиракетної оборони та далекобійних засобів.

Окремим питанням стали кроки для розвитку спільних підприємств, їхнього фінансування та розвитку спроможностей.

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", – наголосив Боєв.

