Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністерка з питань європейської інтеграції Республіки Молдова Крістіна Герасимов обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного двох країн.

"У межах зустрічі, сторони обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного двох країн, зокрема підготовку дорожніх карт у ключових сферах: верховенство права; реформа державного управління; функціонування демократичних інституцій. Також присвятили увагу розробці Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції по результатам зустрічі у Кишиневі (Молдова).

Також сторони обговорили імплементацію меморандуму про співробітництво у сфері європейської інтеграції та процесі вступу, зокрема – регулярні обміни досвідом та експертизою між двома країнами.

"Я дуже рада, що ми маємо можливість обмінятися думками та досвідом у межах нашого процесу вступу до Європейського Союзу. Ми чітко усвідомлюємо важливість продовження глибинних внутрішніх трансформацій в Україні в контексті викликів триваючої повномасштабної агресії росії. І в цьому контексті ми дуже вдячні, що маємо потужну співпрацю з командою Молдови", – заявила Стефанішина.

Серед іншого, віцепрем‘єрки обмінялися досвідом організації підготовки до процесу скринінгу національного законодавства до права ЄС, та обговорили виклики на шляху трансформацій.

"Урядовиця підкреслила, що Україна та Молдова повинні триматися разом, підтримувати сталий діалог, та допомагати один одному протягом усього процесу вступу до ЄС, адже "разом ми сильніші". Обидві сторони відзначили ключову роль вступу України та Молдови до Євросоюзу задля посилення конкурентності, безпеки та обороноздатності блоку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Europa Libera Moldova єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Пізніше Стефанішина зазначила, що заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій України з Угорщиною є неконструктивними.

В свою чергу, в Європейській комісії уникають відповіді на запитання, якою саме є позиція стосовно можливого розділення переговорного процесу про вступ в ЄС України та Молдови, і вказують, що це питання належить до компетенції країн-членів Євросоюзу.