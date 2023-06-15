На засіданні у форматі "Рамштайн" обговорять навчання українських пілотів, обслуговування танків Leopard і посилення ППО - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ повідомив, що на засіданні Контактної групи з оборони України буде обговорено прогрес у питанні навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, обслуговування та підтримку танків Leopard, а також посилення протиповітряної оборони, що є пріоритетом для учасників зустрічі.

"Ми прагнемо до того, щоб в України були можливості, необхідні їй для захисту своїх громадян і своєї території, а також для стримування подальшої агресії з боку Росії та, зрештою, для перемоги. І наш сьогоднішній порядок денний відображає ці цілі", - сказав Остін, відкриваючи 13 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Зокрема, він відзначив, яку велику увагу учасники групи приділяють тому, щоб Україна могла захистити своїх громадян і критично важливу інфраструктуру за допомогою засобів протиповітряної оборони.

"І я прошу, щоб члени цієї Контактної групи продовжували й надалі, щоб забезпечити Україну засобами ППО та боєприпасами, яких вона так гостро потребує для захисту своїх громадян. Ми також продовжимо адаптувати нашу допомогу до ситуації на полі бою та мінливих потреб українських Збройних сил", - запевнив міністр оборони США.

Він нагадав, що на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" було оголошено про нову ініціативу Нідерландів і Данії з навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

"Хочу подякувати Нідерландам і Данії за те, що вони очолили цю ініціативу. І ми з нетерпінням чекаємо можливості почути більше про ваш прогрес сьогодні. А пізніше Німеччина і Польща поінформують нас про наступні кроки в життєво важливому завданні підтримки танків Leopard", - розповів Остін.

Як зазначив очільник Пентагону, сьогодні буде інформація від Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі та декількох інших колег щодо майбутніх планів навчання та "роботи з підтримки на театрі воєнних дій".

"Усі ці зусилля допоможуть підтримати українські Збройні сили в нинішньому бою, але вони також закладуть основу для майбутнього Збройних сил України", - заявив Остін.

Глава Пентагону наголосив, що нещодавня атака РФ на житловий будинок у Кривому Розі та руйнування греблі Каховської ГЕС - ще одне нагадування про руйнівні наслідки війни РФ для мирних жителів України.

"І сьогодні Україна добре підготовлена до майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що разом із приблизно 50 країнами надають Україні навчання та обладнання, які допоможуть їй досягти успіху на полі бою. Протягом усієї жорстокої війни, яку обрав Кремль, українські війська продемонстрували видатну хоробрість і майстерність", - сказав Остін.

Глава Пентагону водночас зазначив, що боротьба України - "це марафон, а не спринт".

"Тому ми продовжимо надавати Україні термінову допомогу, необхідну їй у цей момент, а також те, що їй потрібно, щоб у довгостроковій перспективі протистояти російській агресії. І не помиляйтеся, ми будемо з Україною в довгостроковій перспективі", - сказав Остін.

Зокрема, міністр оборони нагадав про нещодавні пакети військової допомоги, надані США, наголосивши, що обіцянка Вашингтона підтримувати Україну залишається незмінною. Також він запевнив, що Контактна група залишається єдиною в питанні підтримки українського народу і рішучою.