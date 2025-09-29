Інтерфакс-Україна
12:57 29.09.2025

Зеленський анонсував Технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності

Готується Технологічна Ставка верховного головнокомандувача, яку буде присвячено українській далекобійності, зокрема, виробництву дронів різних типів і ракет, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він зазначив, що у неділю спілкувався виробниками, "як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим".

