Події

08:42 13.02.2023

Окупанти обстріляли два райони Харківщини, поранено мирного жителя

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Окупанти обстріляли два райони Харківщини, поранено мирного жителя

У понеділок вранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджено переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання в приватний будинок поранення отримав 47-річний місцевий мешканець.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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