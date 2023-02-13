Окупанти обстріляли два райони Харківщини, поранено мирного жителя

У понеділок вранці російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджено переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання в приватний будинок поранення отримав 47-річний місцевий мешканець.