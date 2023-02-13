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07:31 13.02.2023

Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

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Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який обіймає цю посаду дев'ятий рік - з 2014 року, не бажає більше чергового продовження свого мандата очолити Північноатлантичний альянс, повідомила в неділю Le Figaro з посиланням на офіційного представника організації.

"Мандат генерального секретаря продовжувався три рази, і він прослужив загалом майже дев'ять років", - наводить видання слова прессекретаря.

За її словами, "у нього немає наміру просити нового продовження свого мандата".

Газета нагадує, що у березні 2022 року лідери держав-членів Північноатлантичного альянсу ухвалили рішення продовжити мандат Столтенберга до 30 вересня 2023 року. Тоді було оголошено про те, що після Брюсселя він очолить центробанк Норвегії. Однак, зазначає Le Figaro, генсек НАТО відмовився від цієї посади.

Колишній норвезький прем'єр-міністр, якому у березні виповниться 64 роки, очолив альянс у жовтні 2014 року.

 

 

Теги: #нато #генсек #мандат #франція

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