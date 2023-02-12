МВС отримало вже 27 тис. звернень про вступ до "Гвардії наступу"

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України отримало понад 27 тисяч звернень про вступ до "Гвардії наступу", повідомила представниця міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"Ми бачимо велику активність людей. Загалом станом на сьогодні зареєстровано понад 27 тисяч звернень щодо укомплектування бригад "Гвардії наступу". Понад 12 тисяч з них – це консультації у ЦНАПах та по телефону "гарячої лінії". Добровольці подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС", - сказала вона в ефірі всеукраїнського телемарафону в неділю.

Вона також розповіла про етапність відбору та звернула увагу на зацікавленість і бажання людей. "Головне на першому етапі відбору - це умотивованість. Ми визначаємо, наскільки людина мотивована, готова, хоче вчитися, якщо не має військового досвіду і чи має основну мету - звільнення України від загарбників", - зазначила Мар'яна Рева.

Розповідаючи про подальші кроки добровольців, речниця керівника МВС повідомила про необхідність пройти певні етапи. Тобто якщо людина їх пройде, то приєднається до бригад.

Перший етап – подання анкети, надалі подання документів до підрозділів, потім – військово-лікарські комісії. "До речі, зараз понад 800 осіб уже пройшли ВВК. Подальші етапи – це тестування на знання законодавства, на логічне мислення, психологічне тестування. Обов'язковим етапом є відповідний рівень фізичної підготовки", - наголосила Рева.

"Формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня, однак ми бачимо, що є зацікавленість з боку добровольців. Отже, можемо прогнозувати, що буде і подальше формування штурмових бригад", - резюмувала речник МВС.