Події

19:29 12.02.2023

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

1 хв читати
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відстрочить її, заявив представник ГУР Вадим Скибицький.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відстрочать її, тому що не подолали всі труднощі, які зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові і зараз", - заявив представник ГУР МО України в інтерв'ю The Wall Street Journal, слова якого наводить пресслужба ГУР на офіційному сайті відомства.

Скибицький зазначив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які оголила попередня хвиля, включно з браком сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість боєздатних офіцерів, здатних навчити величезний наплив непідготовлених людей.

 

 

 

Теги: #рф #україна #думка #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

07:52 12.02.2023
Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

16:43 11.02.2023
USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

16:02 11.02.2023
Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

15:54 11.02.2023
Проєкт резолюції ООН: будь-який мир повинен зберегти цілісність України - Associated Press

Проєкт резолюції ООН: будь-який мир повинен зберегти цілісність України - Associated Press

13:06 11.02.2023
Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

10:50 11.02.2023
Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

08:27 11.02.2023
Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

08:17 11.02.2023
Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

06:44 11.02.2023
Прибуток українських банків за 2022р скоротився в 3,1 раза

Прибуток українських банків за 2022р скоротився в 3,1 раза

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

ОСТАННЄ

Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис.

МВС отримало вже 27 тис. звернень про вступ до "Гвардії наступу"

Унаслідок обстрілу багатоповерхівок у Нікополі в неділю загинула людина та поранено двоє

Порожні вантажівки з 13 лютого зможуть перетинати кордон із Польщею у новому пункті пропуску

РФ намагається наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

У Грузії сталися чотири землетруси за добу

Українські бійці вразили позицію протиповітряної оборони та 2 склади з боєприпасами ворога

Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА