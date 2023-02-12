ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відстрочить її, заявив представник ГУР Вадим Скибицький.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відстрочать її, тому що не подолали всі труднощі, які зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові і зараз", - заявив представник ГУР МО України в інтерв'ю The Wall Street Journal, слова якого наводить пресслужба ГУР на офіційному сайті відомства.

Скибицький зазначив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які оголила попередня хвиля, включно з браком сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість боєздатних офіцерів, здатних навчити величезний наплив непідготовлених людей.