Порожні вантажівки з 13 лютого зможуть перетинати кордон із Польщею у новому пункті пропуску

Рух на виїзд та в'їзд для транспортних засобів вагою понад 7,5 тонни без вантажу буде відкрито з 13 лютого в місці запланованого пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховиці" на кордоні України з Польщею, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.

"З 8 ранку 13 лютого … розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу. Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямку виїзду з України та на в'їзд", - повідомила офіцер пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить розвантажити активні пункти на кордоні з Польщею та прискорить вантажну й пасажирську логістику на кордоні. Пункт також передбачає рух легкового транспорту та можливість перетину для пішоходів.

Як повідомлялося, проєкт зазначеного переходу заморожено з 2007 року. Роботи щодо його облаштування активізувалися після повномасштабного вторгнення Росії, коли на перший план вийшла необхідність розширення пропускних можливостей чинних пунктів пропуску та будівництва нових. Завершення робіт з облаштування пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" відбувалося у співпраці з польською стороною в рамках проєкту "Відкритий кордон" та стало можливим після завершення робіт з облаштування ділянки дороги Нижанковичі-Дрогобич-Стрий, яка веде до пункту пропуску.

Загалом на кордоні з Польщею діє 7 пунктів пропуску для автомобілів: Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська, Корчева-Краковець, Кросценко-Смільниця, Медика-Шегині. Пункти Зосін-Устилуг та Будомеж-Грушів призначені для перетину автомобілями вагою до 3,5 тонн.